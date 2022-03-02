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Часть микрорайонов Атырау отключат от света
2 Марта 2022 03:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 2 марта часть микрорайонов отключат от электроэнергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»».
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Как сообщает энергоснабжающая компания АО «Атырау Жарык», для безопасного проведения внеплановых работ в некоторых микрорайонах Атырау 2 марта будет отключена электроэнергия. Об этом сообщил городской акимат на своей странице в Faсebook.
Согласно письму ЖКХ г. Атырау будут проводиться аварийно-ремонтные работы на электросетях ЖКХ города Атырау:
10.00 -17.00 - ул. С. Датова, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
С огласно письму городского отдела ЖКХ Атырау будут проводиться работы по замене аварийных опор:
10.00-16.00 - Химпоселок, улицы Шаганского, Богенбай батыра, Жумагазиева, Кокшетау.
Работы по переключению жилых домов на самонесущий изолированный провод СИП-0,4кВ: 10.00 - 16.00 - улицы Неверова, Огородная, Мунайшы, Амандосова.
Работы по замене аварийных опор: 10.00 -17.30 - п. Бесикты, ул. Егизбаева, Нуржанова, п. Талгайран, ул. Есмуханова.
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