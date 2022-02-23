Часть микрорайонов Атырау отключат от электроэнергии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 23 февраля часть микрорайонов Атырау отключат от электроэнергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил единый колл-центр «109», 23 февраля в части микрорайонов города будет проведено плановое отключение электроэнергии.

10.00-16.00 - мкр. Атырау (ул.Суйесинова, ул.Бурабай). Производятся работы на электросетях на балансе АО «Атырау-Жарык» ГРЭС (Подключение жилых домов на новую ВЛ-0,4кв).

10.00-16.00 - ул.Белинского, 14, ул.Момекулы, 87а, 1а, 12, 43, ул. М.Горького, 65. Производятся работы на сетях на балансе АО «Атырау–Жарык» ГРЭС (Подключение жилых домов на новую ВЛ-0,4кВ).

10.00-17.00 - ул.Неверова, ул.Огородная, ул.Мунайшы, ул.Амандосова Производятся работы на эл. сетях на балансе АО» Атырау-Жарык» ГРЭС (Подключение жилых домов на новую ВЛ-0,4кВ)

14.00-17.00 - п.Жумыскер-1.

14.00-17.00 - мкр. Жулдыз (Аюпова, трасса Атырау-Доссор р-н ДСК). Производятся работы на сетях на балансе АО «Атырау-Жарык» ГРЭС (Подключение жилых домов на новую ВЛ-0,4 кВ).

09.00-14.00 - с.Аксай (ул.Наурыз Отегенов, ул. Достык, ул.Казакстан). Производятся работы на электрических сетях на балансе (Ревизия и регулировкам РЛИД-10Кв).

10.00-14.00 - мкр. Мирас (ул. 13-я ул. Ул. Мунайтпасова, ул. Кипры Жырау, ул. Астана, пр. Наурыз). Производятся работы на электрических сетях на балансе (Выправка опоры по гарантийному письму ЖКХ).