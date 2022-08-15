15 Августа 2022 23:59

Часть микрорайонов Атырау останутся без света

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов Атырау останутся без электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 августа с 23.00 часов в связи с завершением ремонтных работ планируется включение в работу транзитной линии ВЛ-220кВ Л-2540, находящейся на балансе АО «KEGOC». Для включения линии и осуществления синхронизации, АО «KEGOC» просит ввести ограничение части потребителей города Атырау. В связи с чем возможно отключение воздушной линии (ВЛ)-35кВ 4 «Ц» - 5 «Ц», осуществляющей электроснабжение центральной части Атырау. Света может не быть по пр. Азаттык, ул. Ауэзова, в мкр Жилгородок, Торговая база, по ул. Атамбаева, Махамбета, Сельстрой, в мкр Балыкшы, с. Таскала, с. Курсай, пр. Мирный, Перетаска, Химпоселок, ул. Кабдолова, ул. Стройконтора, мкр Толкын, п. Дамба, п. Кокарна», - сообщили в акционерном обществе «Атырау Жарык».

Энергетики приносят свои извинения за возможные причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к планируемому отключению электроэнергии, необходимому для обеспечения надежным и бесперебойным электроснабжением потребителей города.