АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов Атырау останется без горячей воды в период с 4 по 6 мая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Теплоснабжающая компания АО «Атырауские тепловые сети» уведомила жителей и гостей областного центра об отключении горячего водоснабжения.

«В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей временно прекращается подача горячей воды в период с 4.05.21 года по 6.05.21 года. От ЦТП Ушкын - ул. Азаттык 117, 119,121,127,129, Карымсакова 2а,1а,4, Молдагалиева 26,28,32, Ауэзова 48,50,52б,52в,52г, Шарипова 26а/1, 26а/2, 30а,30,32,34, Стахановцев 1а,2б,3а,4, 8 марта 7,8. От ЦТП N 47 - Привокзальный 3 мкр. 12,14,15, 16,17,19, 20,22,23. От ЦТП 14 - ул. Сатпаева 19,21а,23,25, 19 а (б/в),33,27,29,35, Кулманова 135,139,147,152, 154,154 а», - говорится в распространённом сообщении.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства.