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    17:37, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Часть магистральной эстакады «Алматы-Каскелен» перекроют

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе ремонта заменят временный нижний слой покрытия дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «ҚазАвтоЖол».

    «Со 2 июля по 10 июля будет перекрыта часть главной магистральной эстакады по направлению «Алматы-Каскелен» из-за капитального ремонта на участке 16-19 км «Алтын-Орда». Это связано с многочисленными жалобами на состояние временного нижнего слоя покрытия на главной магистральной эстакаде. Подрядная организация проведет ремонтные работы по замене временного нижнего слоя покрытия с последующим завершением устройства верхнего асфальтобетонного слоя покрытия», - сообщили в компании «ҚазАвтоЖол».

    Теги:
    Алматы Дороги Транспорт
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