Часть магистральной эстакады «Алматы-Каскелен» перекроют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе ремонта заменят временный нижний слой покрытия дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «ҚазАвтоЖол».

«Со 2 июля по 10 июля будет перекрыта часть главной магистральной эстакады по направлению «Алматы-Каскелен» из-за капитального ремонта на участке 16-19 км «Алтын-Орда». Это связано с многочисленными жалобами на состояние временного нижнего слоя покрытия на главной магистральной эстакаде. Подрядная организация проведет ремонтные работы по замене временного нижнего слоя покрытия с последующим завершением устройства верхнего асфальтобетонного слоя покрытия», - сообщили в компании «ҚазАвтоЖол».