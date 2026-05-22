Часть исторической лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе
Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продан на аукционе более чем за 450 тыс. евро, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Этот пролет был частью первоначальной лестницы башни, соединявшей второй и третий этажи, и был демонтирован при установке лифтов в 1980‑х годах.
Всего 14 ступеней ржавого цвета, закрученных винтом — именно такой фрагмент лестницы ушел с молотка за 450 160 евро в четверг 21 мая на аукционе в доме Artcurial. Когда-то эти 14 ступеней входили в число 1665, образующих лестницу Эйфелевой башни.
Проданный кусок «Железной леди» высотой 2,75 метра был частью винтовой лестницы, соединявшей второй и третий этажи башни в момент ее открытия в 1889 году. Во время реконструкции монумента в 1983 году, когда устанавливали лифты, лестницу демонтировали и разрезали на 24 фрагмента.
Лишь немногие из этих фрагментов остались во Франции и были сохранены их первоначальными владельцами.
— То, что на рынок вышел именно этот фрагмент, 40 лет пролежавший в частной коллекции, уже событие, поэтому стартовая оценка лота была установлена в диапазоне от 120 000 до 150 000 евро. При этом даже итоговая цена — 450 160 евро — далеко не рекорд. В 2016 году аналогичный осколок Эйфелевой башни, выставленный на торги аукционным домом Sotheby’s, ушёл с молотка за 523 800 евро. Части одного из главных символов Парижа разлетелись по всему миру. Некоторые фрагменты установлены, среди прочего, в садах Фонда Ёисии в префектуре Яманаси (Япония), рядом со статуей Свободы в Нью-Йорке, а также в Диснейленде, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в начале апреля фрагмент Эйфелевой башни выставили на продажу.