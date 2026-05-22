Часть исторической лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе

Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продан на аукционе более чем за 450 тыс. евро, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Этот пролет был частью первоначальной лестницы башни, соединявшей второй и третий этажи, и был демонтирован при установке лифтов в 1980‑х годах.

Всего 14 ступеней ржавого цвета, закрученных винтом — именно такой фрагмент лестницы ушел с молотка за 450 160 евро в четверг 21 мая на аукционе в доме Artcurial. Когда-то эти 14 ступеней входили в число 1665, образующих лестницу Эйфелевой башни.

Проданный кусок «Железной леди» высотой 2,75 метра был частью винтовой лестницы, соединявшей второй и третий этажи башни в момент ее открытия в 1889 году. Во время реконструкции монумента в 1983 году, когда устанавливали лифты, лестницу демонтировали и разрезали на 24 фрагмента.

Лишь немногие из этих фрагментов остались во Франции и были сохранены их первоначальными владельцами.

— То, что на рынок вышел именно этот фрагмент, 40 лет пролежавший в частной коллекции, уже событие, поэтому стартовая оценка лота была установлена в диапазоне от 120 000 до 150 000 евро. При этом даже итоговая цена — 450 160 евро — далеко не рекорд. В 2016 году аналогичный осколок Эйфелевой башни, выставленный на торги аукционным домом Sotheby’s, ушёл с молотка за 523 800 евро. Части одного из главных символов Парижа разлетелись по всему миру. Некоторые фрагменты установлены, среди прочего, в садах Фонда Ёисии в префектуре Яманаси (Япония), рядом со статуей Свободы в Нью-Йорке, а также в Диснейленде, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в начале апреля фрагмент Эйфелевой башни выставили на продажу.