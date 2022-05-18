18 Мая 2022 15:02

Часть главной улицы Петропавловска расширят до четырех полос движения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске обещают завершить реконструкцию участка улицы Жумабаева осенью этого года. Движение по нему временно затруднено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Улица Жумабаева – самая широкая в городе. Однако на участке от Чкалова до Пионерской она сужалась. После реконструкции здесь будут четыре полосы движения. В проекте предусмотрели обустройство тротуара, устройство закрытой ливневой канализации, замену сетей связи, замену и устройство водопровода, уличного освещения, четырех светофоров, из которых два - с кнопкой вызова для пешеходов.

«Проект начали реализовывать в прошлом году. Протяженность участка - 960 м. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Курылыс Сервис-СК». Продолжаются работы по устройству асфальтного покрытия и прокладке инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию участка дороги планируется в летне-осенний период этого года. По поручению акима города работы ведутся для бесперебойного функционирования участка», - сообщили в городском акимате.

Ранее в Петропавловске закрыли на ремонт улицы Букетова и Горького. Одновременно завершили устройство асфальта на мосту в Рабочем поселке. Движение на нем открыли раньше намеченного срока.