17 Июня 2022 11:39

Часть дорог перекроют в Нур-Султане на время проведения Nur-Sultan Half Marathon

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 июня в столице состоится Nur-Sultan Half Marathon-2022, который соберет спортсменов Казахстана и еще 24 стран мира. На время проведения полумарафона часть дорог, где будет пролегать дистанция, перекроют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Старт полумарафона в Нур-Султане будет дан на территории международного выставочного центра «EXPO». Трасса официально сертифицирована Ассоциацией Международных марафонов и пробегов.

Участники соревнования выйдут на дистанции в 21,1 км, 10 км и 10 км скандинавской ходьбой.

Ожидается, что на старт выйдут более 4 тыс. спортсменов-любителей из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Павлодара, Шымкента, а также участники из 24 стран мира, в том числе из России, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, США, Южной Кореи, Великобритании, Германии, ЮАР, Эфиопии, Новой Зеландии.

Выдача стартовых номеров состоится у МВЦ «ЕХРО» 17 и 18 июня с 10:00 до 20:00 на территории выставки «QazaqstanLiveFest».

Марафонцы стартуют в 07:40 утра на дистанции 10 км и 10 км скандинавской ходьбой, в 8:00 – на дистанции 21,1 км.

Победителей в абсолютной возрастной категории на дистанции 21,1 км ждет денежный приз, медали, грамоты и ценные призы. Первое место оценивается в 450 тыс. тенге, второе место – 400 тыс. тенге, третье место – 350 тыс. тенге.

Безопасность на мероприятии будет обеспечена дежурством машин скорой медицинской помощи, волонтеров Общества Красного Полумесяца, веломедиков, машин ДЧС и полиции. Чистота на старте, а также по трассе будет обеспечена городскими службами.

Мероприятие проводится при поддержке столичного акимата.

На время проведения забега будут закрыты дороги. В частности, движение по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак будет перекрыто с 7:00 до 8:50 часов 19 июня, с ул. Сыганак и до монумента Байтерек с 7:40 до 8:20 часов.

Движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 7:40 до 9:40.

Движение на участке дороги пр. Тауелсыздык от ул. Райымбек батыра до пр. Кошкарбаева будет перекрыто с 8:00 до 10:40.

Движение по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 8:00 до 10:40.

Движение на участке дороги пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева будет перекрыто с 8:20 до 10:40.

Движение по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел и возле территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 8:30 до 11:30.

Движение по ул. Достык от ТРЦ «Хан Шатыр» до ул. Акмешит будет перекрыто с 8:30 до 11:40.

Движение по ул. Акмешит от ул. Достык до МВЦ «EXPO» будет перекрыто с 8:40 до 12:00.

В связи с загруженностью дорог, участникам забега рекомендуют добираться до места старта (МВЦ «EXPO») на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел. Парковка возле стартового городка будет невозможна.