Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Часть домов временно отключат от горячей воды в двух районах Алматы
13 Августа 2022 11:52

Часть домов временно отключат от горячей воды в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили об отключении двух районов города от горячего водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Подача горячей воды будет ограничена в жилых и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов Алматы, в контурах улиц и жилищных массивов:

с 22-го по 26-е августа:

- Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;

с 15-го по 19-е августа:

- Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;

- Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.

с 15-го августа по 9-е сентября:

- речка Казачка – Кульджинский тракт;

- микрорайон Атырау-1.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

«Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».


Новости по теме
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Градостроительный совет создан в Алматы
Более 111 тыс. жителей Туркестанской области имеют просроченные кредиты
Читайте также
Уполномоченный по правам ребенка назначен в Акмолинской области
Снижение пенсионного возраста для женщин прокомментировала глава Минтруда РК
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Молодежный форум СНГ и ЕАЭС состоится 25-26 августа на Иссык-Куле
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
Свыше 500 костанайских полицейских приступают к службе в усиленном режиме
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Более 60 человек ищут пропавшего трое суток назад жителя СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив