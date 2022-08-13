13 Августа 2022 11:52

Часть домов временно отключат от горячей воды в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили об отключении двух районов города от горячего водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Подача горячей воды будет ограничена в жилых и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов Алматы, в контурах улиц и жилищных массивов:

с 22-го по 26-е августа:

- Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;

с 15-го по 19-е августа:

- Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;

- Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.

с 15-го августа по 9-е сентября:

- речка Казачка – Кульджинский тракт;

- микрорайон Атырау-1.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

«Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».