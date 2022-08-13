Часть домов временно отключат от горячей воды в двух районах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили об отключении двух районов города от горячего водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Подача горячей воды будет ограничена в жилых и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов Алматы, в контурах улиц и жилищных массивов:
с 22-го по 26-е августа:
- Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;
с 15-го по 19-е августа:
- Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;
- Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.
с 15-го августа по 9-е сентября:
- речка Казачка – Кульджинский тракт;
- микрорайон Атырау-1.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
«Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».