Часть домов в Экибастузе временно отключат от тепла

6 Января 2023, 02:17

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Часть домов в Экибастузе временно отключат от тепла. Теплоснабжение приостановят для устранения повреждения на теплосетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 6 января с 9:00 до 17:00 будет произведено отключение участка тепловой магистрали №14 для устранения повреждения.

«В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в 25 многоэтажных и 149 частных жилых домах, а также под отключение попадают 10 юридических лиц», – говорится в сообщении компании.

В этот же день с 9:00 до 15:00 будет произведено отключение внутриквартальной тепловой сети для устранения повреждения. В связи с этим без теплоснабжения временно останется еще часть жилых домов.

В компании уточнили, что время подключения указано ориентировочное.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

Олег Крук был освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области. На этот пост назначен Хасар Хабылбеков.