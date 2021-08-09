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Часть домов в Атырау отключат от горячей воды
9 Августа 2021 13:33
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в микрорайонах Привокзальный и Сары-Арка, а также на нескольких улицах временно отключат горячее водоснабжение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в АО «Атырауские тепловые сети», с 9 по 14 августа в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет временно прекращена подача горячей воды от центральных тепловых пунктов к домам в микрорайонах Привокзальный, Сары-Арка и нескольких улицах.
От ЦТП «Полипропилен»:
на улицу Азаттык в дома №72, №72 «Б», №74, №80, №82, №84, №86, №88, №90, №92, №94, №131 и №131 «Б». На улицу Ауэзова в дома №56 «А», №58, №60 и №60 «А», на улицу Шарипова в дом №32 «А». От ЦТП «№ 56»: в микрорайон Привокзальный-5 в дома № 7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №35, №32, №33, №34. На улицу Баймуханова в дома №1, №2 и №3.
на улицу Азаттык в дома №72, №72 «Б», №74, №80, №82, №84, №86, №88, №90, №92, №94, №131 и №131 «Б». На улицу Ауэзова в дома №56 «А», №58, №60 и №60 «А», на улицу Шарипова в дом №32 «А». От ЦТП «№ 56»: в микрорайон Привокзальный-5 в дома № 7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №35, №32, №33, №34. На улицу Баймуханова в дома №1, №2 и №3.
От ЦТП «Экспериментальный»:
в микрорайон Сары-Арка в дома №28, №29, №30, №31, №32, №33, №35, №37, №38, №39 и №40, на улицу Сатпаева в дом №13.
в микрорайон Сары-Арка в дома №28, №29, №30, №31, №32, №33, №35, №37, №38, №39 и №40, на улицу Сатпаева в дом №13.
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