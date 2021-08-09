Часть домов в Атырау отключат от горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в микрорайонах Привокзальный и Сары-Арка, а также на нескольких улицах временно отключат горячее водоснабжение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в АО «Атырауские тепловые сети», с 9 по 14 августа в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет временно прекращена подача горячей воды от центральных тепловых пунктов к домам в микрорайонах Привокзальный, Сары-Арка и нескольких улицах.