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    18:00, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Часть автобусов не вышли на маршруты в Экибастузе

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    Это был протест перевозчика против результатов конкурса. В акимате горожанам принесли извинения, передает МИА «Казинформ».

    14 сентября на линию не вышли три автобусных маршрута под номерами 2, 22 и 5. Из-за этого некоторые горожане опоздали на работу, а студенты и школьники – на учебу. Люди возмущены, что им пришлось тратиться на такси и мерзнуть на остановках. Своим возмущением они делятся в соцсетях.

    «Дети стояли, мерзли на остановках, ждали. Опоздали на занятия. Надо же заранее объявлять о таких вещах», - недовольна одна из жительниц города.

    В акимате Экибастуза уже отреагировали на ситуацию и объяснили сбой в движении общественного транспорта.

    Как выяснилось, прежний перевозчик должен был обслуживать маршруты до конца этой недели, но в знак протеста с результатами конкурса не выпустил автобусы в город.

    «Ранее состоялся конкурс на определение компании, которая будет заниматься перевозками по маршрутам №2, 22, 5. По результатам конкурса был определен победитель в лице ТОО «Жоламан», ранее перевозки осуществляло ТОО «Тулпар»». По договору, ТОО «Тулпар» должно было предоставлять услуги до 18 сентября. Из-за несогласия с результатами конкурса, компания не вышла на линию. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию и сообщаем, что готовится подвижной состав ТОО «Жоламан», маршруты № 2, 22, 5 в скором времени будут возвращены на линию и продолжат работу согласно привычного графика», - говорится в публикации акимата города в Instagram.

    Ежедневно в Экибастузе выходят на линию чуть больше 30 автобусов, всего маршрутов - восемь. Ранее их обслуживали два перевозчика - ТОО «Жоламан-ЭК» и ТОО «Тулпар-ЕК». Последний отвечал за три автобусных маршрута, права на обслуживание которых теперь лишится.


    Теги:
    Павлодарская область Транспорт Экибастуз для mail.ru
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