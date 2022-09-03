РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:42, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Часть Атырау с 5 по 10 сентября отключат от горячей воды

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов и улиц Атырау с 5 по 10 сентября отключат от горячего водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, Атырауские тепловые сети уведомили, что временно прекращается подача горячей воды в часть микрорайонов. Связано это с ремонтными работами и расширением проезжей части автодороги по проспекту Азаттык.

    Отключение коснется около сотни домов от Центрального теплопункта № 5, расположенных по улицам Ауэзова, Муканова, Суворова, Маметовой, Шарипова, Шамина, Бимаганова, Саургалиева, Ватутина, Черняховского, Ондасынова, Волгоградской, Севастопольской, Одесской.

    Тепловики просят горожан с пониманием отнестись к временной проблеме.


    Теги:
    Вода ЖКХ Атырау
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!