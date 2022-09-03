Часть Атырау с 5 по 10 сентября отключат от горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов и улиц Атырау с 5 по 10 сентября отключат от горячего водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, Атырауские тепловые сети уведомили, что временно прекращается подача горячей воды в часть микрорайонов. Связано это с ремонтными работами и расширением проезжей части автодороги по проспекту Азаттык.

Отключение коснется около сотни домов от Центрального теплопункта № 5, расположенных по улицам Ауэзова, Муканова, Суворова, Маметовой, Шарипова, Шамина, Бимаганова, Саургалиева, Ватутина, Черняховского, Ондасынова, Волгоградской, Севастопольской, Одесской.

Тепловики просят горожан с пониманием отнестись к временной проблеме.



