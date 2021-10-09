Часть Атырау отключат от света 9 октября

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау часть городских микрорайонов и улиц 9 октября отключат подачу электроэнергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс- служба акима города Атырау, 9 октября 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и линиях электропередачи будут произведены плановые отключения электроэнергии в части микрорайонов и на улицах областного центра.

Отключения будут произведены по адресам:

10.00 - 17.00 - мкр Авангард-4., д №2, 3, 3а, 3г, 4, 7, 18, ул.Сатпаева д. №3, 3а, 5, 66;

10.00 - 13.00 - пр. Азаттык 99а, 95, 97, 87, 83а, 71, 67, 65, 63, 67а, 7а, 69, 181, ул. Молдагалиева 21, 19а, 5, 7, ул. Смагулова 54, 52а, 75, ул. Атамбаева 19, 20г, ул. Кабдолова 20г (быв. ул. Яблочная);

10.00 - 17.00 - ул. Махамбета 12, ул. Аманшина 17, ул. Грибоедова 2б, 28;

10.00 - 18.00 - ул. Монкеулы, ул. Кобданова, ул. Амандосова, ул. Караганды.

«Энергоснабжающая город Атырау компания приносит свои извинения за временные неудобства»,- говорится в сообщении.