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    01:09, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Часть Атырау отключат от света 4 октября

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть Атырау 4 октября отключат от света. Об этом сообщает пресс-служба единого контакт-центра «109», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Отключение электричества ожидается в связи с проведением плановых работ электрооборудования и на линиях электропередач.

    «4 октября в связи с проведением плановых работ электрооборудования и ЛЭП, будут произведены отключения электроэнергии: 10:00 – 17:00 - ул. Атыраумунайгазгеология-Бурение, 10:00 – 17:00- ул. Ауэзова д.61,63,63а, пр. Азаттык д.110,112/1,102,142,133б,104,133,102а, 09:00 – 12:30 - мкрн. СМП-163, ул. С. Датова, ул. Подхозная, ул. Мясокомбинат, 09:00 – 12:30 -пр. Азаттык 181, ул. Шакимова 1, пр. Азаттык 156,183а,152, пр. Дальний 1, ул. Алаш 24, 14:00 – 17:00 - школа им. К. Смагулова, 09:00 – 17:00 - Ф-47,53 (Ренко), Ф-43 (Айтеке би), Ф-51 (ТОО «СИ ПИ РЕЗИДЕНШИАЛ АТЫРАУ»), 10:00 – 17:00 - ул. Абдрахманова 54а, ул. Аманшина 70, ул. Караганды 41, 10:00 – 17:00 -ул. Махамбета 12, ул. Аманшина 17, ул. Грибоедова 2б,28, 10:00 – 18:00 - ул. Монкеулы, ул. Кобданова, ул. Амандосова, ул. Караганды», - говорится в сообщении службы.

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    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Общество
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