Часть Атырау отключат от газоснабжения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау часть городских микрорайонов отключат от природного газа. Об этом сообщили в службе единого контакт-центра «109», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на газопроводе высокого давления после газораспределительной станции (ГРС-1) «Атырау» в период с 08.00 часов 27 сентября по 18.00 часов 28 сентября будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части («бухарская» сторона) города Атырау», — говорится в сообщении.

Газоснабжение будет временно приостановлено в следующих жилых массивах и микрорайонах: район Элеватора, мкр Привокзальный, мкр Алмагуль, жилые массивы Подхоз, Елшибек, Первый участок, СМП-136 и СМП-163, а также жилые массивы от пос. Мирный до села Дамба.