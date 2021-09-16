Часть Атырау останется без воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 16 сентября часть города Атырау останется без воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба КГП «Атырау облысы су арнасы», 16 сентября во 2-м, 3-м микрорайонах жилого массива «Авангард» и в районе парка Победы с 14.00 час. до 18.00 час. будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе Д-500 мм в районе парка Победы.

В связи с этим, будет временно прекращена подача воды к жилым домам и объектам соцкультбыта во 2-м и в 3-м микрорайонах «Авангарда» и парка Победы.Это жилые дома №1, №3, №4, №13, №14, №15, №17 во 2-м микрорайоне «Авангард». Жилые дома №6, №7, №8, №9, №24, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №39 «а», №39 «б», №39 «в», №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №53, №73, №74, №75, №76 в 3-м микрорайоне «Авангард». Объекты соцкультбыта (детские сады №6 «Гулдер», №8 «Акбота» и ясли-сад №1, школа №30, школа-интернат, Атырауский медицинский колледж, Римско-католическая церковь, ТД «Сулпак»). А также частный сектор по ул. Прибойная и ЖК «Ривьера» в районе парка Победы, жилой дом №1 по ул.Курмангазы, АО «КазТрансОйл» по ул.Н.Тлендиева, №94, общежитие для студентов АГУ им.Х.Досмухамедова по ул.Н.Тлендиева, №96.



