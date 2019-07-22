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Часть Атырау останется без горячей воды
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Часть Атырау останется без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» предупредили жителей города, что по плану ремонта и ревизии оборудования тепловых сетей, в период с 22 по 26 июля временно прекращается подача горячей воды на нескольких улицах. Это жилые дома по проспекту Азаттык №№117, 119, 121, 127, 129; по улице Ауэзова №№48, 50, 52 «а», 52 «б», 52 «в», 52 «г»; на улице Шарипова №№26а/1, 26а/2, 30, 30 «а», 32, 34; - улице Молдагалиева №№26, 28, 30, 32, 33 «а»; - улице 8 марта №№7, 8; - улице Карымсакова №№1 «а», 2 «а», 4, улице Стахановцев №№1 «а», 2 «а», 3 «а», 4; проспекту Бебарыс №№17, 19, 19 «а», 21, 21 «а», 25; «Авангард» 3 мкр. № 9; улице Курмангазы №№1, 1 «а», 3, 5; улице Владимирского №№99, 100, 101», - сообщает пресс-служба городского акимата.
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