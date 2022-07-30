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Часть Атырау останется без горячей воды на пять дней
30 Июля 2022 03:40

Часть Атырау останется без горячей воды на пять дней

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть жителей улиц города Атырау на пять дней останется без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» предупредило о временном отключении горячей воды. Ограничения связаны с ремонтом теплопунктов и одновременным расширением проезжей части проспекта Азаттык.

«С 1 по 5 августа горячей воды не будет по адресам: проспект Азаттык, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35; на улицах Смагулова 20, Досмухамбетова 4, Хакимова 1, 3, 16/4; Азаттык 131а, 133б; Ауэзова 55, 57, 59», - сообщили в пресс-службе городского акимата.


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