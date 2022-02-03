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Часть Атырау осталась без света

3 Февраля 2022 19:03
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Часть Атырау осталась без света

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть Атырау сегодня осталась без света, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в службе «109», отключение электроэнергии произошло в связи с проведением работ на электрооборудовании и линиях электропередачи. Временное отключение света произошло по следующим адресам:

мкр. Атырау, ул. Суйесинова, ул. Бурабай, ул. Пушкина, д. 77, 79, 92, 94, 99, ул. Исенова, д. 3б, ул. Нажмеденова, д.144, ул. Молдагулова, д.132, с. Джамбул, ул. Ашыкол, ул. Султанова, ул. Байшонас.

Ул. Кобданова, д. 3А, ул. Амандосова, д. 76, 10, ул. Баймуханова, д. 58/2, ул. Мунайшы, д. 4.

Мкр. Сары-Арка, д. 40, ул. Кулманова, д.51

Мкр. Береке, ул. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, мкр. Контейнерный, д. 3, 25, 43.

Как информирует служба «109», ремонтные работы должны закончиться сегодня.


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#Энергетика   #Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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