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Часть Атырау накрыло дымом от горящих камышей
5 Ноября 2020 18:49
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов Атырау с 4 ноября оказались затянутыми дымом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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По сообщению группы внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области, 4 ноября в 11 часов 30 минут на побережье Каспийского моря в сельском округе Кенузек был обнаружен очаг возгорания камыша.
«Площадь возгорания растительности ориентировочно один гектар. Были отправлены пожарные. Оно было ликвидировано с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выезжали 15 сотрудников и 3 единицы техники»,- сообщили в ДЧС региона.
Тем временем задымление в части микрорайонов сохраняется.
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