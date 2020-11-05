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Часть Атырау накрыло дымом от горящих камышей

5 Ноября 2020 18:49
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Часть Атырау накрыло дымом от горящих камышей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть микрорайонов Атырау с 4 ноября оказались затянутыми дымом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По сообщению группы внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области, 4 ноября в 11 часов 30 минут на побережье Каспийского моря в сельском округе Кенузек был обнаружен очаг возгорания камыша.

«Площадь возгорания растительности ориентировочно один гектар. Были отправлены пожарные. Оно было ликвидировано с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выезжали 15 сотрудников и 3 единицы техники»,- сообщили в ДЧС региона.

Тем временем задымление в части микрорайонов сохраняется.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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