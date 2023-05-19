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Часть Атырау на пять дней останется без горячей воды

Автор:  
Виктор Сутягин
19 Мая 2023, 03:00
Часть Атырау на пять дней останется без горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В нескольких микрорайонах города Атырау пять дней не будет горячего водоснабжения, передает корреспондент MИА «Казинформ».

«Атырауские тепловые сети» уведомляют о временной приостановке подачи горячей воды в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно план-графика капитального ремонта.

С22 по 26 мая2023 года будет временно прекращена подача горячей воды в части микрорайонов города:

от ЦТП Восток -Азаттык 60, 60а, 62, 64, 64а, 68, 68б, 68в, Махамбет 128, 128а, 128б, 130, 130а, 132.

от ЦТП Центральный «А»: Центральный мкр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Махамбета 87б, Абая 6, 6а.

от ЦТП 2 мкр-н:Авангард 2 мкр № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 23б.

В связи с этим компания приносит извинения за временные неудобства.


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