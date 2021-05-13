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    23:13, 12 Май 2021 | GMT +6

    Часть Атырау и пригородов останутся без света

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Часть Атырау и пригородных поселков останутся без света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба энергоснабжающей компании, 13 мая 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП, будут произведены плановые отключения электроэнергии в областном центре и нескольких поселках:

    с 10:00 до 17:00 ч. - поселок Алмалы;

    с 10:00 до 17:00 ч. - микрорайон Балауса, улицы 1, 2, 19, 26, 30, 31,39;

    с 10:00 до 17:00 ч. - поселок Жумыскер, улица Сатыбалдиева, Баймуханова, Жастар, Каспий;

    с10:00 до 14:00 ч. – улица Азаттык, дома 138А, 140, 152А;

    с 10:00 до 17:00 ч. - улица Досмухамедова, дома 26, 31, 40, 41, 44, 46, ул. Нажимеденова, дом 162, ул. Байтурсынова, дом 40, ул. Казырет Мырзагали, дом 39, ул. Отепкали Исатаев, дом 38.






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