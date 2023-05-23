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Часть Атырау и пригородных сел предупредили об отключении света

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Мая 2023, 06:30
Часть Атырау и пригородных сел предупредили об отключении света

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Часть Атырау и пригородных сел предупредили об отключении 23 мая электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество Атырау Жарык» уведомило об отключении 23 мая электроэнергии в части городских микрорайонов и пригородных селах.

Электроэнергию для безопасного проведения капитальных работ отключат с 09.30 до 17.00 на части улиц в селах Ракуша, Жанаталап, в микрорайоне Бирлик-2 на ул.Садикова, Бекет ата.

С 10.00 до 17.30 в городе света не будет по ушице Курмангазы, в микрорайонах Медиков, и Лесхоз в домах 31,32,54,63. С 10.00 до 14.00 электроэнергии не будет по улицам Досмухамбнтова, Алтынсарина, Бигельдинова, Курмангазы, Алиев, Досымова, Афанасьева, Морлдагуловой.

С 14.00 до 18.00 в микрорайоне Лесхоз на улице Улытау, Мусрепова.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.


Энергетика   Атырауская область  
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