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Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества

24 Февраля 2022 22:24
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Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба акимата города Атырау, 25 февраля в целях безопасного проведения внеплановых ремонтов в электросетях будет проводиться отключение электроэнергии.

С 10.00 до 16.00 электроэнергии не будет в микрорайоне Атырау (ул.Суйесинова,ул.Бурабай). Здесь пройдет переключение жилых домов на самонесущий изолированный провод (СИП-0,4кВ).

С 10.00 до 16.00 без света останутся абоненты по ул.Белинский 14, ул.Момекулы 87а, 1а, 12, 43, ул. М.Горький 65. Также будет идти переключение жилых домов на самонесущий изолированный провод (СИП-0,4кВ).

По этой же причине с 10.00 до 17.00 электроэнергию отключат по ул.Неверова, ул.Огородная, ул.Мунайшы, ул.Амандосова.

С 10.00 до 14.00 свет отключат по ул. Молдагалиева, ул. Афанасьева. Причина - замена аварийной опоры.


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#Энергетика   #Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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