Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба акимата города Атырау, 25 февраля в целях безопасного проведения внеплановых ремонтов в электросетях будет проводиться отключение электроэнергии.
С 10.00 до 16.00 электроэнергии не будет в микрорайоне Атырау (ул.Суйесинова,ул.Бурабай). Здесь пройдет переключение жилых домов на самонесущий изолированный провод (СИП-0,4кВ).
С 10.00 до 16.00 без света останутся абоненты по ул.Белинский 14, ул.Момекулы 87а, 1а, 12, 43, ул. М.Горький 65. Также будет идти переключение жилых домов на самонесущий изолированный провод (СИП-0,4кВ).
По этой же причине с 10.00 до 17.00 электроэнергию отключат по ул.Неверова, ул.Огородная, ул.Мунайшы, ул.Амандосова.
С 10.00 до 14.00 свет отключат по ул. Молдагалиева, ул. Афанасьева. Причина - замена аварийной опоры.
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