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Часть алматинцев осталась без горячей воды из-за порыва трубы

24 Октября 2019 16:18
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Часть алматинцев осталась без горячей воды из-за порыва трубы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали подробности порыва трубы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О причине порыва теплотрассы рассказали в акимате Алматы

«24 октября в 15:00 произошел порыв с выбросом теплоносителя на поверхность по улице Галилея вдоль железнодорожного пути угол проспекта Райымбека. Диаметр трубы — 800 мм. Год постройки — 1971 год. Работают аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети», задействованы 3 спецмашины, 1 экскаватор, 2 самосвала, 15 рабочих. Пострадавших нет», - сообщили в акимате Алматы.

Ориентировочное время устранения - 00:00. Горячее водоснабжение отключено потребителям в квадрате улиц Райымбека — Байзакова — Рыскулова — Розыбакиева, подчеркнули в акимате.

Напомним, в середине месяца в Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города. ЧП случилось на улице Бокейханова ниже проспекта Райымбека, недалеко от места сегодняшнего инцидента.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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