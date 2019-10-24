Часть алматинцев осталась без горячей воды из-за порыва трубы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали подробности порыва трубы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 октября в 15:00 произошел порыв с выбросом теплоносителя на поверхность по улице Галилея вдоль железнодорожного пути угол проспекта Райымбека. Диаметр трубы — 800 мм. Год постройки — 1971 год. Работают аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети», задействованы 3 спецмашины, 1 экскаватор, 2 самосвала, 15 рабочих. Пострадавших нет», - сообщили в акимате Алматы.

Ориентировочное время устранения - 00:00. Горячее водоснабжение отключено потребителям в квадрате улиц Райымбека — Байзакова — Рыскулова — Розыбакиева, подчеркнули в акимате.

Напомним, в середине месяца в Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города. ЧП случилось на улице Бокейханова ниже проспекта Райымбека, недалеко от места сегодняшнего инцидента.