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    13:31, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Часовой предотвратил попытку побега осужденного в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий Нацгварди предотвратил побег осужденного из учреждения УИС в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника пресс-службу Национальной гвардии РК.

    16 апреля около 12:30 часов в учреждении УИС-24 города Павлодара на одном из участков осужденным было совершено проникновение во внутреннюю запретную зону, на тропу контролеров.

    «Заметив попытку побега осужденного часовой поста произвел предупредительный окрик: «Стой! Назад! Стой! Стрелять буду!» и нажал кнопку тревожного сигнала. Затем гвардеец немедленно доложив начальнику караула, произвел предупредительный выстрел вверх. Осужденный задержан на внутренней запретной зоне силами дежурной службы», - сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.

    Уполномоченными органами проводится следственно-оперативное мероприятие для выяснения обстоятельств произошедшего. Так же начато служебное расследование совместно с департаментом УИС по Павлодарской области и командиром воинской части 6679.

    Военнослужащий солдат срочной службы воинской части 6679 за бдительное несение службы будет поощрен приказом командующего региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии.


    Теги:
    Нацгвардия Происшествия, ЧС Вооруженные силы Главная Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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