Часовой предотвратил попытку побега осужденного в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий Нацгварди предотвратил побег осужденного из учреждения УИС в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника пресс-службу Национальной гвардии РК.

16 апреля около 12:30 часов в учреждении УИС-24 города Павлодара на одном из участков осужденным было совершено проникновение во внутреннюю запретную зону, на тропу контролеров.

«Заметив попытку побега осужденного часовой поста произвел предупредительный окрик: «Стой! Назад! Стой! Стрелять буду!» и нажал кнопку тревожного сигнала. Затем гвардеец немедленно доложив начальнику караула, произвел предупредительный выстрел вверх. Осужденный задержан на внутренней запретной зоне силами дежурной службы», - сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.

Уполномоченными органами проводится следственно-оперативное мероприятие для выяснения обстоятельств произошедшего. Так же начато служебное расследование совместно с департаментом УИС по Павлодарской области и командиром воинской части 6679.

Военнослужащий солдат срочной службы воинской части 6679 за бдительное несение службы будет поощрен приказом командующего региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии.