Часовой предотвратил попытку побега осужденного в Павлодаре
16 апреля около 12:30 часов в учреждении УИС-24 города Павлодара на одном из участков осужденным было совершено проникновение во внутреннюю запретную зону, на тропу контролеров.
«Заметив попытку побега осужденного часовой поста произвел предупредительный окрик: «Стой! Назад! Стой! Стрелять буду!» и нажал кнопку тревожного сигнала. Затем гвардеец немедленно доложив начальнику караула, произвел предупредительный выстрел вверх. Осужденный задержан на внутренней запретной зоне силами дежурной службы», - сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.
Уполномоченными органами проводится следственно-оперативное мероприятие для выяснения обстоятельств произошедшего. Так же начато служебное расследование совместно с департаментом УИС по Павлодарской области и командиром воинской части 6679.
Военнослужащий солдат срочной службы воинской части 6679 за бдительное несение службы будет поощрен приказом командующего региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии.