РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:22, 09 Май 2025 | GMT +5

    Часы перед железнодорожным вокзалом в Шымкенте начали показывать точное время

    За годы их бездействия или неправильного отсчета времени горожане успели отвыкнуть сверять с ними часы, а многие даже не догадывались, что привокзальная башня — единственный в Шымкенте общественный хронометр, корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: акимат Шымкента

    Башенные часы на площади перед железнодорожным вокзалом в Шымкенте вновь идут точно.

    Механизм часов был полностью обновлен: установлены швейцарские комплектующие марки Hublot, обеспечивающие высокую точность и надежность. Все работы выполнены за счет спонсорских средств, без привлечения бюджетного финансирования. 

    Конструкция с четырехсторонним циферблатом была установлена в 2012 году в центре кольцевой развязки у входа на железнодорожный вокзал. Архитектурный объект украшен высокими колоннами и скульптурами животных — лошади, верблюда, рыбы и павлина, символизирующих историческое значение Шымкента как одного из узловых пунктов Великого шелкового пути.

    п
    Фото: акимат Шымкента

    С момента установки часы неоднократно выходили из строя — то спешили, то отставали — из-за перепадов напряжения и поломок механизма.

    — Циферблаты диаметром два метра были изготовлены в России, и запчасти приходилось заказывать там же, что усложняло обслуживание. В 2021 году, когда очередной ремонт затянулся, циферблаты были закрыты временным логотипом города, — рассказали специалисты диспетчерской службы.

    В августе 2022 года часы снова запустили, но вскоре они вновь остановились.

    — На сегодняшний день это — единственные общественные часы в городе. По поручению акима города часы были восстановлены как значимый архитектурный элемент и одна из визитных карточек Шымкента, — сообщили в управлении развития комфортной городской среды.

    Остается надеяться, что теперь за состоянием башни будут следить регулярно — чтобы шымкентцам больше не приходилось шутить о своем «особом чувстве времени».

    Ранее сообщалось, что в Алматы начнется реконструкция здания Театра для детей и юношества. На проект выделят 21,7 млрд тенге. Здание не обновлялось с 1980-х годов.

    Теги:
    Время Шымкент Общество
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают