Часы перед железнодорожным вокзалом в Шымкенте начали показывать точное время

Башенные часы на площади перед железнодорожным вокзалом в Шымкенте вновь идут точно.

Механизм часов был полностью обновлен: установлены швейцарские комплектующие марки Hublot, обеспечивающие высокую точность и надежность. Все работы выполнены за счет спонсорских средств, без привлечения бюджетного финансирования.

Конструкция с четырехсторонним циферблатом была установлена в 2012 году в центре кольцевой развязки у входа на железнодорожный вокзал. Архитектурный объект украшен высокими колоннами и скульптурами животных — лошади, верблюда, рыбы и павлина, символизирующих историческое значение Шымкента как одного из узловых пунктов Великого шелкового пути.

Фото: акимат Шымкента

С момента установки часы неоднократно выходили из строя — то спешили, то отставали — из-за перепадов напряжения и поломок механизма.

— Циферблаты диаметром два метра были изготовлены в России, и запчасти приходилось заказывать там же, что усложняло обслуживание. В 2021 году, когда очередной ремонт затянулся, циферблаты были закрыты временным логотипом города, — рассказали специалисты диспетчерской службы.

В августе 2022 года часы снова запустили, но вскоре они вновь остановились.

— На сегодняшний день это — единственные общественные часы в городе. По поручению акима города часы были восстановлены как значимый архитектурный элемент и одна из визитных карточек Шымкента, — сообщили в управлении развития комфортной городской среды.

Остается надеяться, что теперь за состоянием башни будут следить регулярно — чтобы шымкентцам больше не приходилось шутить о своем «особом чувстве времени».

Ранее сообщалось, что в Алматы начнется реконструкция здания Театра для детей и юношества. На проект выделят 21,7 млрд тенге. Здание не обновлялось с 1980-х годов.