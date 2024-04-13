РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:51, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Чаще всего в 2023 году в брак вступали в городе Астана, а разводились в ВКО

    свадьба, брак, бракосочетание
    Фото: Unsplash/Дж.Вонг, news.un.org

    Статистику по количеству браков и разводов казахстанцев в 2023 году опубликовало Бюро Национальной статистики, передает агентство Kazinform.

    В 2023 году органами РАГС было зарегистрировано 120,8 тыс. браков в Республике Казахстан, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году.

    В городской местности зарегистрировано 80 тыс. браков (66,2%), сельской – 40,8 тыс. (33,8%).

    Общий коэффициент брачности – 6,07 (на 1000 человек).

    Чаще всего в брак вступали в городе Астана, коэффициент брачности 7,46 на 1000 человек 

    Из числа создавших семью впервые в брак вступили 78,2% мужчин и 79,4% женщин.

    Средний возраст вступления в первый брак был 27,8 лет для мужчин и 25,2 лет для женщин.

    Из всех созданных браков 82,3% – моноэтнические.

    В сравнении с 2022 годом число разводов в 2023 году уменьшилось на 9,6% и составило 40,2 тыс. разводов.

    Общий коэффициент разводимости составил 2,02 (на 1000 человек).

    Самый высокий уровень разводимости в ВКО - 3,14 на 1000 человек 34,9% разводов среди семей, проживших в браке 1-4 года 

    Теги:
    Регионы Казахстана Брак Общество Развод Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!