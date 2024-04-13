Чаще всего в 2023 году в брак вступали в городе Астана, а разводились в ВКО
Статистику по количеству браков и разводов казахстанцев в 2023 году опубликовало Бюро Национальной статистики, передает агентство Kazinform.
В 2023 году органами РАГС было зарегистрировано 120,8 тыс. браков в Республике Казахстан, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году.
В городской местности зарегистрировано 80 тыс. браков (66,2%), сельской – 40,8 тыс. (33,8%).
Общий коэффициент брачности – 6,07 (на 1000 человек).
Чаще всего в брак вступали в городе Астана, коэффициент брачности 7,46 на 1000 человек
Из числа создавших семью впервые в брак вступили 78,2% мужчин и 79,4% женщин.
Средний возраст вступления в первый брак был 27,8 лет для мужчин и 25,2 лет для женщин.
Из всех созданных браков 82,3% – моноэтнические.
В сравнении с 2022 годом число разводов в 2023 году уменьшилось на 9,6% и составило 40,2 тыс. разводов.
Общий коэффициент разводимости составил 2,02 (на 1000 человек).
Самый высокий уровень разводимости в ВКО - 3,14 на 1000 человек 34,9% разводов среди семей, проживших в браке 1-4 года