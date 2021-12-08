Чаще болеть гриппом и ОРВИ стали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова озвучила статистику заболевших коронавирусом и ОРВИ в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и прежде, заболеванию COVID-19 подвержены люди всех возрастов, особенно взрослое население, которое составляет 79,7 %. Из них: 27,8% приходится на возраст 40-59 лет; 20,3% на 30-39 лет; 20,1% на 18-29 лет. В 11,5% болеют лица старше 60 лет. Далее идут дети до 14 лет – 22,9% от общего числа заболевших. Вместе с тем, в столице в текущем эпидсезоне отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 45 389 случая заболевания ОРВИ (показатель на 100 тыс. населения – 3832,2, среди детей до 14 лет – 27 597 случаев), выше показателя прошлого эпидемического сезона в 6,5 раза и эпидемического сезона 2019-20 годов - в 4,4 раза.

«В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ прошу жителей уделять большое значение в плане профилактики. Это обязательное ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», - подчеркнула спикер.



