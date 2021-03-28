«Час Земли»: в Акорде погасла внешняя подсветка

ЩЦЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Кубок Казахстана по лыжным гонкам. Заключительным видом программы стал марафон, сообщает Olympic.kz.

У женщин (30 километров) победу одержала Валерия Тюленева. Второе место осталось за Анной Шевченко. Замкнула тройку лучших Ольга Мандрика. В мужских соревнованиях (50 километров) не было равных Наилю Башмакову. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. На третью ступень поднялся Владислав Ковалев.

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