Час пик: как быстро ездить по столице и не стоять в пробках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пробки на городских дорогах часто являются неотъемлемой частью современной жизни, создавая задержки и вызывая стресс для водителей. Избегание пробок требует тщательного планирования и применения навигационных стратегий. О том как избежать попадания в пробки, можете прочитать в материале корреспондента МИА «Казинформ».
Один из самых важных пунктов — это планирование маршрута:
Используйте навигационные приложения, такие как Google Maps, Waze или Яндекс.Карты, чтобы оценить трафик и выбрать наиболее оптимальный маршрут. Изучите альтернативные пути заранее, чтобы иметь запасной вариант в случае пробок на основном маршруте. Иногда даже небольшое отклонение от основного пути может помочь избежать пробок. Если вы находитесь в движении и обнаружили пробку, используйте навигационные приложения с функцией обновления данных о дорожных условиях в режиме реального времени, чтобы найти альтернативный маршрут.
Перед выездом проверьте новости о дорожном движении. Многие приложения и веб-сайты предоставляют актуальную информацию о пробках. Те же мобильные приложения для смартфонов также предоставляют информацию о текущем положении аварий и строительных работ на дорогах, что облегчает планирование маршрута. Кроме того, интерактивные карты могут предоставить информацию о неисправных светофорах. Очевидно, что в местности, где только что произошло ДТП или где сломан светофор, вероятность образования пробки значительно выше. А на участках с дорожными работами следует ожидать сужения дороги, неудобных обходных маршрутов и движения крупной строительной техники.
Если у вас есть коллеги или соседи, живущие рядом с вами и работающие в одном районе, рассмотрите возможность организации карпула. Это снижает количество автомобилей на дороге и может даже сэкономить на расходах на бензин.
Если это возможно, используйте общественный транспорт, чтобы избежать необходимости вождения в пробках. В больших городах с развитой инфраструктурой общественного транспорта это может быть быстрее и удобнее, чем передвижение на личном автомобиле.
Рассмотрите возможность использования велосипеда или пеших прогулок для коротких поездок в городе. Это может быть более быстрым и экологичным способом передвижения.
Иногда пробки могут быть вызваны массовыми событиями, такими как концерты, спортивные мероприятия или демонстрации. Попробуйте избегать дорог, проходящих через зоны таких мероприятий.
Прогнозирование неблагоприятных погодных условий, таких как дождь или снег, может помочь вам подготовиться и выбрать более безопасный маршрут или перенести поездку на другое время.
Избегайте движения в районах школ и офисов в часы начала и окончания учебы и работы. Эти часы могут быть наиболее насыщенными.
Помните, что соблюдение терпения и спокойствия на дороге всегда важно. Пробки могут быть раздражающими, но ваша безопасность и безопасность других участников движения всегда на первом месте.
Будьте внимательными и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы избегать аварийных ситуаций, которые могут вызвать задержки и создать пробку.
Также не менее важно поддерживать автомобиль в хорошем состоянии:
Регулярно обслуживайте свой автомобиль, чтобы избежать возможных поломок, которые могут заставить вас стоять в пробке.
В конечном итоге, несмотря на все усилия, иногда пробки неминуемы. Постарайтесь оставаться спокойными за рулем и пользуйтесь этим временем для прослушивания аудиокниг, подкастов или обучения чему-то новому.
Запомните, что пробки могут возникнуть в любое время, и даже с наилучшими планами и стратегиями их полностью избежать нельзя. Однако с помощью этих советов вы можете снизить вероятность их встречи и сделать путешествие более приятным.
Ранее и.о. руководителя аппарата акима Астаны Нурлан Алимжанов рассказал о том, как будет решаться проблема, связанная с постоянными пробками на проспекте Мангилик Ел.
«Основное направление движения населения строится по принципу «правый берег - левый берег». Строительство мостов через реку Есиль в столице позволит снизить транспортную нагрузку на основные магистрали города по данному направлению, а именно на проспект Мангилик Ел, пр. Туран, пр. Кабанбай батыра. Так, после ввода в эксплуатацию моста по пр. Тауелсиздик прогнозируется снижение нагрузки на проспекте Мангилик Ел на 10%», - ответил и.о. руководителя аппарата акима Астаны на официальный запрос МИА «Казинформ».
Также немаловажным является строительство продолжения пр. Улы дала в западном направлении, с соединением с ул. Айтматова, что позволит снизить нагрузку на пр. Туран. Как отметил спикер, эта мера обеспечит транспортный коридор для транзитного движения в обход центра города для легковых и крупногабаритных транспортных средств.
Также сообщалось, что алматинка, проживающая в районе барахолки, пожаловалась акиму города на таксистов, которые паркуются в неположенном месте и создают большие пробки.
Аким района Азамат Калдыбеков отметил, что в скором времени на двух улицах установят камеры «Сергек».
«Мы со стороны улицы Биянху проработали, тротуар сделали, теперь желтую линию нанесем и установим камеры «Сергек». До конца этого года у нас в проекте заложено 65 камер «Сергек». Предусмотрели улицы Биянху и Уйгурская», - ответил он.