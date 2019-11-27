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«Час инвестора» прошел на площадке «Атамекена» в Акмолинской области

27 Ноября 2019 20:00
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«Час инвестора» прошел на площадке «Атамекена» в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - «Час инвестора» и личный прием предпринимателей впервые провел сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен», передает МИА «Казинформ».

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Участники встречи «без галстуков» – потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой – смогли презентовать свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов.

Данная встреча принципиально отличается от мероприятий подобного формата, неся скорее неформальный характер, нежели привычный всем официоз. А участие акимов районов и представителей отраслевых управлений позволило решать некоторые вопросы сразу на месте, здесь и сейчас.

Всецелую поддержку получил интересный проект - строительство ветровой электрической станции мощностью свыше 100 МВт в Аршалынском районе. Проект реализует ТОО «Borey Energo», планирующее привлечь китайских инвесторов.


Инвестор из Турции, компания «Грин Валей» намерена реализовать на территории области проект по выращиванию и переработке чечевицы мощностью 200 тонн в сутки. Предполагаемое место локации — город Кокшетау.

Еще одни турецкие представители - ТОО «Kusto Energy» - планируют построить биогазовый завод для Макинской птицефабрики и ТОО «KazBeef» в Бурабайском районе. Компания «Kusto Energy» специализируется в сфере энергетики, имеет также технологии строительства и управления биогазовыми заводами, производящими экологически чистую электроэнергию, тепло, газ и органические удобрения.


В целом, порядка 20 проектов из различных регионов и отраслей было презентовано на новой диалоговой площадке. Рассматривались также проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, медицины и др.

«Подобные встречи мы планируем проводить регулярно. Такой формат проведения встреч в виде живого общения и обратной связи позволит точечно и оперативно отрабатывать проблемные вопросы инвесторов по реализации проектов с целью улучшения инвестиционного климата в регионе», - отметил Ермек Маржикпаев.

По итогам встречи стороны договорились составить Дорожную карту для решения вопросов каждого предприятия с закреплением ответственных госорганов.

«Акимом области поддержано предложение о проведении таких встреч ежемесячно на площадке Палаты предпринимателей «Атамекен» в формате «Business time» - «Время Бизнеса». Следующей темой встречи определены вопросы, связанные с развитием АПК. О времени и дате мы сообщим позднее. Считаем, что такой формат встречи акима области с бизнесом очень востребован для положительного решения поднимаемых вопросов», - резюмировал директор РПП Тимур Нахипбеков.

В рамках встречи акиму области были презентованы Центр поддержки предпринимателей, коворкинг-зона, а также уникальный сервис для бизнеса «ATAMEKEN SERVICES».




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Ключевые слова: Инвестпроекты, Акмолинская область,
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