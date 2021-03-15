Час добропорядочности: Толе би – основоположник честности и справедливости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию коррупции посвящен поучительной жизни и заповедям, мудрости и личным качествам великого Толе би, мыслителя внесшего большой вклад в ораторское искусство казахского народа, укрепившего единство страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В ходе онлайн-видеоурока на тему «Толе би – основоположник честности и справедливости» молодежь ознакомилась множеством личных качеств, которые помогли Толе би достичь столь высокого исторического уровня.

Основные из них: безупречная верность идеалам страны, справедливость во власти, правда во всем.

Жизненный принцип Толе би: «У справедливого судьи нет родственников, у несправедливого – нет совести» – это высокая мера честности, добропорядочности и справедливости. Эти качества являются незаменимым примером и для нынешнего молодого поколения.

Поучительный жизненный путь Толе би – духовное начало как для молодежи, так и для взрослых.

«Если перед тобой нескончаемый спор – защищай, говоря о справедливости» – утверждал Толе би.

Каждое его слово – золотой кладезь нравственности, имеющий большую воспитательную ценность.

Он призывает не забывать о стыде, избегать плохих качеств, быть трудолюбивым: «Главный враг молодежи – лень, средний – сон, а наименьший – непослушание» .

Благородные поступки и возвышенный характер, мудрость и изобретательность нашего предка Толе би, его справедливые решения должны быть примером для каждого гражданина, желающего служить стране.

Его мудрые слова – гуманность, широта души, духовность, патриотический дух, сохранение единства нашей великой страны шагнула в идею «Мәңгілік ел».

Напомним, Агентством на еженедельной основе проводятся онлайн «Часы добропорядочности», основанные на трудах и жизненных историях великих личностей и молодых лидеров современного Казахстана, с целью привить молодому поколению принципы добропорядочности и патриотичности.



