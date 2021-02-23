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    15:35, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Час добропорядочности: философия справедливости Султанмахмута Торайгырова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции выпущен очередной «Час добропорядочности» на тему «Философия справедливости Султанмахмута Торайгырова». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Султанмахмут Торайгыров – последователь классической казахской литературы, основанной великим Абаем. В своем творчестве он отразил актуальные вопросы своего времени, описав жизнь простого народа, нуждающегося в образовании.

    Султанмахмут Торайгыров посвятил всю свою жизнь служению Родине и просветительству: «Моя цель – освещать путь моего народа», – писал он в своих произведениях.

    Его поэзия – это школа поэтического мастерства, патриотизма и гражданственности.

    «В путь! Аул справедливости буду искать,

    Буду землю правдивости – чудо искать,

    Буду чахнуть от жажды, сбиваться с дороги,

    Буду счастье высокое всюду искать».

    Эти строки отражают жизненные ценности поэта, которых он придерживался в борьбе за просвещение народа.

    Он призывал молодежь открыться миру, заниматься наукой и саморазвитием: «Молодежь должна учиться, только знания и труд помогут преодолеть все трудности на их пути».

    «Я бы солнцем взошел над землей,

    Озарив родные края.

    Как смогу я бороться с тьмой,

    Если светить не сумею я?!» – писал поэт.

    Проблемы, освещенные поэтом, сегодня не потеряли актуальность. По мнению автора, только справедливость может спасти людей от «ссор», «человеческих слез» и «кровопролития». Справедливость – это «ключ к счастью и силе».

    Его слова должны послужить путеводителем для подрастающего поколения и навсегда останутся заветом.




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