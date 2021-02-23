Час добропорядочности: философия справедливости Султанмахмута Торайгырова
Султанмахмут Торайгыров – последователь классической казахской литературы, основанной великим Абаем. В своем творчестве он отразил актуальные вопросы своего времени, описав жизнь простого народа, нуждающегося в образовании.
Султанмахмут Торайгыров посвятил всю свою жизнь служению Родине и просветительству: «Моя цель – освещать путь моего народа», – писал он в своих произведениях.
Его поэзия – это школа поэтического мастерства, патриотизма и гражданственности.
«В путь! Аул справедливости буду искать,
Буду землю правдивости – чудо искать,
Буду чахнуть от жажды, сбиваться с дороги,
Буду счастье высокое всюду искать».
Эти строки отражают жизненные ценности поэта, которых он придерживался в борьбе за просвещение народа.
Он призывал молодежь открыться миру, заниматься наукой и саморазвитием: «Молодежь должна учиться, только знания и труд помогут преодолеть все трудности на их пути».
«Я бы солнцем взошел над землей,
Озарив родные края.
Как смогу я бороться с тьмой,
Если светить не сумею я?!» – писал поэт.
Проблемы, освещенные поэтом, сегодня не потеряли актуальность. По мнению автора, только справедливость может спасти людей от «ссор», «человеческих слез» и «кровопролития». Справедливость – это «ключ к счастью и силе».
Его слова должны послужить путеводителем для подрастающего поколения и навсегда останутся заветом.