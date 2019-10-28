Чары Чарына: пленэр жамбылских юных художников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Экскурсионный тур по Чарынскому каньону в Алматинской области состоялся для учащихся художественной школы «Мерей» Областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в этом центре реализуется проект «Сакральная география Казахстана» в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





«К сакральным объектам относятся особо почитаемые памятники природного ландшафта и культурного наследия, а также места, связанные с историческими и политическими событиями, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» автор проекта, завотделом профориентации Центра Ольга Сагандыкова. - Изучение краеведения Жамбылской области положительно влияет на качество исторического образования, способствует гражданско-патриотическому, эстетическому воспитанию школьников. Наши педагоги ставят перед собой задачу содействовать тому, чтобы дети овладели разносторонними знаниями по истории и культуре жамбылского края на основе письменных, устных и вещественных источников».

Как отметила Ольга Сагандыкова, этим летом воспитанники Центра объездили практически всю Жамбылскую область. В рамках летней мотивационной пленэрной практики юные художники побывали в Меркенском ущелье, в ущелье Каракыстак в удивительно красивом Рыскуловском районе. Посетили такие исторические места, как городище Акыртас, древняя крепость Хям, древние города Корганши (X – XI века) и Баласагун (VI - XIII века), культово-мемориальный комплекс Жайсан (VI – IX века), галерея петроглифов, школьный музей села Бирлик. А во время осенних каникул дети вместе с родителями и учителями отправились в Алматинскую область.

«Казахстан богат уникальной красоты каньонами - неповторимыми архитектурными природными произведениями, созданными за миллионы лет ветром, песком и временем. И один из них - Чарынский каньон, занимающий в рейтинге самых грандиозных каньонов мира седьмое место, - рассказывает завотделом профориентации Ольга Сагандыкова.- Стены Чарынского каньона состоят из больших залежей глины, которая на закате солнца становится красной, отливая всевозможными оттенками. Здесь бесчисленное количество гротов, пещер, огромных трещин, образующих замысловатые рисунки. Сама природа создала здесь уникальный во всех оттенках красный «рисунок» из песчаника: терракотовый, глиняный, красно-оранжевый, коричневый, песочный. Горы - яркие, словно поверхность другой планеты, гипнотизирующие, вводят в творческий транс. Мы основательно подготовились. Взяли сценические костюмы воинов-казахов, чтобы дети могли подготовить сюжетные зарисовки воинов на фоне резных гор».





Экскурсия состояла из двух частей - по верхней обзорной части ущелья, а потом уже по устью реки в самом каньоне. Специально для туристов проложены пешеходные тропы и сооружены смотровые площадки.

Воспитанники художественной школы «Мерей» погрузились в природно-историческую среду Чарынского государственного национального природного парка. Важным фактором в методике такого «средового погружения» во время пленэрного выездного занятия стало совместное творчество педагогов и детей. Предстояло нарисовать с натуры природные формы, архитектуру, животных и человека.

«Не обошлось без мистики, - продолжает Ольга Сагандыкова.- На нашей профессиональной камере засвеченными оказались абсолютно все кадры, сработали только гаджеты. На первой смотровой площадке мы столкнулись с делегацией туристов из Кореи и привлекли их внимание своими национальными костюмами. Приятно отметить интерес к нашей стране, природе, нашим уникальным природным заповедникам представителей страны, одной из самых передовых и технологичных в мире. Наши дети сразу защебетали на английском языке, рассказывая про Дворец школьников, изостудию «Мерей», про постоянные выездные занятия в уникальных парках страны. И туристы из Кореи, и наши родители, и уж тем более дети с радостью позировали, создавая на память фотоисторию этого дня».





«Нам интересно было познакомить ребят с уникальным природным, мистическим, я бы сказала, местом в Казахстане,- рассказывает педагог изостудии «Мерей» Елена Дума.- Фактура этих гор неповторима. Текстура камня хаотичная, концентрическая, завораживающая. Рисунок камня своей причудливостью вызывает восхищение, подталкивая деток к творчеству. Видимые пластовые залежи горной породы на протяжении многих веков служат своеобразным магнитом для творческих людей. Геологи считают, что подобные образования появляются в результате движений земной коры. Обнажаются слои пород разных цветов, фактур, форм и размеров. Этому же способствует хрупкая структура песчаника, многовековое выветривание и вымывание почвы».

«Просто удивительное место, - поделилась эмоциями многодетная мама Карлыгаш Султанбекова. - Я рада, что привезла своих девочек. Никакие мои рассказы не передали бы всей красоты Чарынского каньона. Вы не верите, что оно может существовать, пока не увидите его сами. Приходится много ходить пешком, подниматься и спускаться по лестницам, но все усилия вознаграждаются. От видов захватывает дух! Всем мамам рекомендую со своими детками обязательно посетить Чарынский государственный национальный природный парк».

«Казахстан – страна с многовековой историей, богатая уникальными историко-культурными и природными памятниками. Подобные экскурсионные «путешествия» предоставляют возможность узнать о материальном и духовном наследии народа, окунуться в мир народного мастерства, пройтись дорогами разных уголков малой родины и страны. И хотелось бы привести слова знаменитого российского филолога-исследователя Дмитрия Лихачева - «Первое «путешествие», которое человек должен совершить, – это «путешествие» по своей стране. Знакомство с историей своей страны, с ее памятниками, с ее культурными достижениями – это всегда радость нескончаемого открытия нового в знакомом, радость узнавания привычного в новом. Если вы любите свою страну, вы не можете не любить истории, не можете не беречь памятников прошлого», - резюмировала Ольга Сагандыкова.