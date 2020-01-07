Чаем и бутербродами угостили работников коммунальных служб активисты «Jas Otan» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активисты молодежного крыла «Jas Otan» угостили чаем работников коммунальных предприятий, которые на морозе с утра до вечера очищают улицы столицы от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С раннего утра активные и неравнодушные молодые люди на микроавтобусе объехали город, предлагая уборщикам снега бутерброды и горячий чай. В то время как работники коммунальных служб согревались, активисты очищали от снега обочины дорог и тротуары от льда.

«Акция «Кел, шәй ішейік» проводится ежегодно активистами Молодежного крыла «Jas Otan». Главной целью акции является подарить тепло и поблагодарить cотрудников коммунальных служб за выполняемую работу в такие морозные дни. Порой в повседневной жизни никто не замечает труд этих людей. Они просыпаются в 4 утра для того, чтобы быть в строю - выйти на смену в 6 утра и представить перед нами красивую картину, в виде очищенного города. Благодаря круглосуточной службе работников коммунальных служб, мы имеем возможность передвигаться по чистому городу. Сегодняшней акцией мы хотим призвать жителей города дарить тепло и улыбки друг другу», - сказал председатель Молодёжного крыла «Jas Otan» Даулет Карибек.









Как отметили активисты, эта акция началась в 2018 году в Нур-Султане в первый рабочий день нового года и нашла продолжение во всех регионах страны.

По словам участников, самое замечательное в этой акции - это момент спонтанной радости и искренней благодарности незнакомых лиц. Встречаются и те, кто делится каждодневными трудностями работы и даёт свое благословение молодым ребятам.



