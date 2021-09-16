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    22:17, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Чабаны убили своего начальника в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области чабаны убили своего начальника. Поводом послужило то, что он им мало платил за работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы областного департамента полиции, 9 сентября в Кербулакский РОП поступило сообщение о том, что в поле чабаном обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч.1 УК РК.

    «Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего, 65-летнего жителя Илийского района. Со слов супруги, он выехал с чабаном в Жаркент за его напарником. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий под руководством заместителя начальника Кербулакского РОП майора полиции Кыдырали М.А., при проческе местности, оперуполномоченные ОКП, старшие лейтенанты полиции Туралыев А. и Сейтжан А., у села Коныролен задержали идущего по дороге подозрительного пьяного мужчину. Сфотографировав его, предъявили на опознание жене убитого. Женщина узнала в нем чабана, с которым уехал погибший», - сообщили в пресс-службе.

    Задержанный признался в убийстве и рассказал, что возвращаясь обратно со вторым чабаном, они втроем пили водку. У села произошел конфликт. Погибший мало платил за работу, и они вдвоем с напарником задушили хозяина.

    Забрав телефон и деньги, оставили труп в поле, а сами уехали на машине потерпевшего. Купив на похищенные деньги водку, продолжали пьянствовать. У села Коныролен машина сломалась. Второго подозреваемого, 44-летнего жителя села Чолакай Панфиловского района, полицейские обнаружили спящим в машине убитого.

    Оба подозреваемых взяты под стражу. Как оказалось, один из них ранее неоднократно судим за грабежи и кражи чужого имущества, в том числе за скотокрадство. Второй состоял на учете, как алкоголик и семейный дебошир.

    В ходе досудебного расследования произведена переквалификация на ст. 99 ч. 2 п. 7 УК РК «Убийство совершенное группой лиц».



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматинская область
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