ЧА среди возрастных групп: казахстанки стали вторыми в артистическом плавании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В индийском Бангалоре продолжаются соревнования по артистическому плаванию в рамках чемпионата Азии среди возрастных групп по водным видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во второй соревновательный день казахстанские спортсменки завоевали «серебро» континентального первенства. Команда Казахстана завоевала серебряные медали в «хайлайте» (акробатическая гимнастика), набрав 81,8667 баллов.

Первое место по итогам соревнований осталось за командой Японии. Третью строчку заняли спортсменки из Таиланда.