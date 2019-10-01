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ЧА среди возрастных групп: казахстанки стали вторыми в артистическом плавании

1 Октября 2019 11:56
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ЧА среди возрастных групп: казахстанки стали вторыми в артистическом плавании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В индийском Бангалоре продолжаются соревнования по артистическому плаванию в рамках чемпионата Азии среди возрастных групп по водным видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Во второй соревновательный день казахстанские спортсменки завоевали «серебро» континентального первенства. Команда Казахстана завоевала серебряные медали в «хайлайте» (акробатическая гимнастика), набрав 81,8667 баллов.

Первое место по итогам соревнований осталось за командой Японии. Третью строчку заняли спортсменки из Таиланда.

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Ключевые слова: Спорт,
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