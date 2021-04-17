ЧА по женской борьбе: «серебро» и две «бронзы» - в копилке Казахстана сегодня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел второй соревновательный день Чемпионата Азии по женской борьбе. Казахстанские спортсменки выиграли одну серебряную и две бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования в категории до 72 килограммов прошли только в три раунда. Это было связано с малым количеством участниц. Обладательницы медалей были определены по итогам схваток. В итоге у казахстанки Жамили Бакбергеновой две победы. Она уступила только Диве Какран из Индии, которая и стала победительницей. В последней схватке Бакбергенова уверенно выиграла Цевенгмед Энхбаяр (Монголия). Это принесло ей второе место.

Казахстанка Асылзат Сагымбай стала третьей. В схватке за третье место она должна была встретиться с кореянкой Хюнюн Ох. Однако соперница не вышла на ковер. Ее команда решила снять с турнира из-за полученной травмы. Таким образом, Сагымбай завоевала «бронзу».

В схватке за третье место в категории до 57 килограммов победительницей стала казахстанка Алтынай Сатылган. Ее соперницей была представительница Южной Кореи Шинхе Ли. Сатылган контролировала схватку, не давала оппонентке провести эффективный прием. В итоге противостояние завершилось победой нашей спортсменки.