Новости
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
вчера 19:32
-
-
-
-
-
-
вчера 18:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:59
-
-
-
-
-
-
-
-
ЧА по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров: казахстанец завоевал «серебро»
25 Октября 2019 00:25
Поделиться:
ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - В КНДР продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. В очередной соревновательный день казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
Новости по темеКазахстанский тяжелоатлет стал третьим на юношеском чемпионате Азии Казахстанский тяжелоатлет взял «бронзу» на юношеском чемпионате Азии ЧМ по тяжелой атлетике: Денис Уланов занял десятое место
Серебряную медаль завоевал Есенкельды Сапи. В сумме двоеборья он поднял 290 килограммов. Победу одержал вьетнамец Кврк Тон Нгуен - 307 килограммов. Третьим завершил свое выступление Шагельды Байрамгельдиев из Туркменистана - 280 килограммов.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- ХК «Барыс» вел в счете 2:0 и проиграл в пятом овертайме подряд
- Состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I
- Казахстанец завоевал «золото» на Grand-Slam по дзюдо
- Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Нурсултан Назарбаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем
- Казахстанская боксерша стала третьей на Всемирных военных играх
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047