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ЧА по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров: казахстанец завоевал «серебро»

25 Октября 2019 00:25
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ЧА по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров: казахстанец завоевал «серебро»

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - В КНДР продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. В очередной соревновательный день казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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Серебряную медаль завоевал Есенкельды Сапи. В сумме двоеборья он поднял 290 килограммов. Победу одержал вьетнамец Кврк Тон Нгуен - 307 килограммов. Третьим завершил свое выступление Шагельды Байрамгельдиев из Туркменистана - 280 килограммов.
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Ключевые слова: Спорт,
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