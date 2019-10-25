ЧА по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров: казахстанец завоевал «серебро»

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - В КНДР продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. В очередной соревновательный день казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Серебряную медаль завоевал Есенкельды Сапи. В сумме двоеборья он поднял 290 килограммов. Победу одержал вьетнамец Кврк Тон Нгуен - 307 килограммов. Третьим завершил свое выступление Шагельды Байрамгельдиев из Туркменистана - 280 килограммов.

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