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ЧА по каратэ: Софья Берульцева завоевала «серебро»

22 Декабря 2021 17:30
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ЧА по каратэ: Софья Берульцева завоевала «серебро»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по каратэ Софья Берульцева стала серебряным призером чемпионата Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В финале весовой категории свыше 68 килограммов она встретилась с японкой Юдзуки Саваи. Софья уступала по ходу поединка. Однако перед концовкой основного времени смогла сравнять счет. Затем спортсменки обменялись результативными действиями - итоговую победу праздновала Саваи.

Добавим, что ранее золотые медали завоевали Андрей Актауов и Молдир Жанбырбай.


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