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вчера 21:55
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вчера 21:05
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вчера 19:15
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ЧА по греко-римской борьбе: Казахстан завершил выступление с пятью медалями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские борцы греко-римского стиля завершили свое выступление на чемпионате Азии. Общее количество наград в копилке «классиков» пять, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В категории до 60 кг Айдос Султангали сумел пробиться в финальный блок - он выступил в схватке за третье место. Отметиться подиумом ему не удалось. Султангали с минимальным перевесом уступил иранцу Мехди Нежаду -3:4.
До 60 кг:
1. Кеничиро Фумита (Япония);
2. Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан);
3. Мехди Нежад (Иран);
3. Исломжон Бахрамов (Узбекистан).
Адильхан Сатаев не смог проявить себя в категории до 67 кг. Борец выбыл на стадии 1/4 финала, проиграв Хоссейну Колмати из Ирана - 0:8.
До 67 кг:
1. Хансу Рю (Южная Корея);
2. Махмуд Бахшилоев (Узбекистан);
3. Хоссейн Колмати (Иран);
3. Ашу (Индия).
Единственным на сегодня финалистом от команды Казахстана стал Ибрагим Магомадов. Он бился за «золото» в категории до 72 кг. К сожалению, он не справился с атаками Амина Кавиянинежада из Ирана, уступив досрочно со счетом 0:8.
До 72 кг:
1. Амин Кавиянинежад (Иран);
2. Ибрагим Магомадов (Казахстан);
3. Руслан Царев (Кыргызстан);
3. Адитя Кунду (Индия).
Последним из казахстанских борцов греко-римского стиля на ковер вышел Евгений Поливадов. Он сразился за «бронзу» в весовой категории до 82 кг. Спортсмен активно начал матч, заработав балл. Его соперник в лице Жалгасбая Бердимуратова (Узбекистан) сравнял счет, однако Евгений позже вновь вышел вперед. Бердимуратову удалось провести несколько приемов, по итогам которых он одержал досрочную победу - 2:8.
До 82 кг:
1. Махди Ибрахими (Иран);
2. Джунхен Чой (Южная Корея);
3. Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан).
В свою очередь, Алимхан Сыздыков в категории до 97 кг проиграл в первом же круге - на стадии квалификации. Он уступил спортсмену из Кыргызстана Бексултану Махмудову.
До 97 кг:
1. Мохаммадхади Сарави (Иран);
2. Сеел Ли (Южная Корея);
3. Хардип (Индия);
3. Мухаммадали Шамсидинов (Узбекистан).
Таким образом, Казахстан завершил свое выступление с пятью наградами. «Золото» в активе Тамерлана Шадукаева (до 77 кг), «серебро» - у Ибрагима Магомадова (до 72 кг), бронзовые медали завоевали Хорлан Жаканша (до 55 кг), Азамат Кустубаев (до 87 кг) и Мансур Шадукаев (130 кг). В командном зачете Казахстан стал третьим. Первое место у Ирана, второе осталось за Узбекистаном.
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