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    12:08, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ЧА по гандболу: казахстанки уступили соперницам из Южной Кореи

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) в эти дни проходит чемпионат Азии по гандболу среди женщин. В турнире принимает участие и команда Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В матче группового этапа казахстанские гандболистки уступили соперницам из команды Южной Кореи со счетом 20:40 (9:21, 11:19).

    Добавим, что ранее команда Казахстана одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 31:28.


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