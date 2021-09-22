ЧА по гандболу: казахстанки уступили соперницам из Южной Кореи

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) в эти дни проходит чемпионат Азии по гандболу среди женщин. В турнире принимает участие и команда Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В матче группового этапа казахстанские гандболистки уступили соперницам из команды Южной Кореи со счетом 20:40 (9:21, 11:19).

Добавим, что ранее команда Казахстана одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 31:28.