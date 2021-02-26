Cейсмотренировку провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К Всемирному дню Гражданской обороны в Таразе организован ряд мероприятий департаментом по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Cейсмотренировка в областном масштабе проведена в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны, который ежегодно отмечается 1 марта, в соответствии с резолюцией IX Генеральной Ассамблеи МОГО, - пояснили в ведомстве. - Всемирный день Гражданской обороны в этом году проходил под девизом «Сильная гражданская оборона для сохранения национальной экономики». Подразделения ДЧС Жамбылской области провели различные мероприятия - «Дни открытых дверей», интерактивные уроки, конкурсы, викторины, лекции и беседы в онлайн режиме, а также сейсмотренировки».

В Таразе проведена показательная сейсмотренировка по действиям населения при возможном разрушительном землетрясении, участниками стали сотрудники акимата города Тараза.

Как пояснил офицер управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области лейтенант Ризабек Темирбеков, цель сейсмотренировки - проверить готовность личного состава служб гражданской защиты, а также выработать навыки практических действий и правильного поведения при землетрясении самих работников.

«Проверялась готовность к выполнению мероприятий по защите работников и объектов при землетрясении и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, - пояснил спикер. - На территории акимата города Тараза был развернут штаб, работа которого заключается в отработке четкого плана взаимодействия всех экстренных служб города. В ходе учений был подан единый сигнал «Внимание всем!» и включена сирена, после которой организаторы отработали порядок эвакуации сотрудников из здания, оказали медицинскую и психологическую помощь. На учения были привлечены службы гражданской защиты, оказывающие медицинскую, психологическую помощь, обеспечивают питанием, предметами первой необходимости. Аким города Тараза лично провел обход и проверил работоспособность каждого подразделения, принимающего участие».

В ДЧС Жамбылской области напомнили основные правила поведения при возможном землетрясении.

«Рекомендуем заблаговременно подготовить сумку, где должны быть документы, пища и вода на трое суток, лекарства и аптечка, фонарик и спички, теплая одежда и обувь. Надо помнить главное: если землетрясение началось – не паникуйте сами и не поддавайтесь панике других. Если землетрясение малой силы, не бойтесь и лучше переждите его там, где вы находитесь. Помните, что во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются обрушение отдельных частей зданий, падение битых стекол, тяжелых предметов в квартире, пожары, неконтролируемое паническое поведение людей. Снизить число жертв возможно, если вы будете соблюдать все необходимые меры предосторожности», - пояснил офицер управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области лейтенант Ризабек Темирбеков.

Напомним, недавно жители Тараза почувствовали подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился на востоке Таджикистана.

Отметим, что Жамбылская область относится к региону с высоким уровнем сейсмической опасности. Землетрясения интенсивностью в 7 - 8 баллов могут иметь место на территории города Тараза и всех районов Жамбылской области, кроме Сарысуского и Мойынкумского районов. Подтверждением тому являются довольно сильные землетрясения 1971, 1992 годов, а в 2003 году - в Луговском районе. Слабые и умеренные землетрясения фиксируются в жамбылском регионе в среднем до пяти раз в год.