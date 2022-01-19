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Cерикжан Байбосынов: Система государственного управления нуждается в серьезной перезагрузке

19 Января 2022 09:48
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Cерикжан Байбосынов: Система государственного управления нуждается в серьезной перезагрузке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трагические январские события обнажили комплекс социально-экономических проблем. Так считает, комментируя выступление Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК, директор Карагандинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК Серикжан Байбосынов, передает МИА «Казинформ».

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По словам директора Карагандинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Серикжана Байбосынова, решение важных для граждан страны вопросов происходило неэффективно, на данной сложившейся негативной тенденции подробно остановился Президент с критикой в адрес государственных органов. В погоне за глобальными перспективами нужды и чаяния простых людей были отодвинуты на второй план, в результате «второстепенные проблемы» стали причиной протестных настроений в обществе.

«Система государственного управления, перманентно находящаяся в процессе трансформации, нуждается в серьезной перезагрузке для апгрейда кадрового потенциала, повышения эффективности своей деятельности и улучшения обратной связи с населением. Повышение уровня доверия населения к институтам государственного управления и укрепление имиджа госслужащих сегодня является первостепенной задачей. Академия государственного управления в рамках переподготовки и повышения квалификации государственных служащих на системной основе внедряет в учебный процесс современные методики, ориентированные на практическое применение, но все полученные слушателями компетенции становятся неактуальными на местах из-за бюрократических проявлений», - отметил Серикжан Байбосынов.

По его словам, социальная ответственность государственных служащих должна стать регулятором отношений с конкретной личностью и обществом. Осознание своих действий, их последствий и общественная значимость деятельности должны стать путеводной звездой в траектории развития государственной службы.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Госслужба  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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