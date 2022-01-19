Cерикжан Байбосынов: Система государственного управления нуждается в серьезной перезагрузке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трагические январские события обнажили комплекс социально-экономических проблем. Так считает, комментируя выступление Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК, директор Карагандинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК Серикжан Байбосынов, передает МИА «Казинформ».

По словам директора Карагандинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Серикжана Байбосынова, решение важных для граждан страны вопросов происходило неэффективно, на данной сложившейся негативной тенденции подробно остановился Президент с критикой в адрес государственных органов. В погоне за глобальными перспективами нужды и чаяния простых людей были отодвинуты на второй план, в результате «второстепенные проблемы» стали причиной протестных настроений в обществе.

«Система государственного управления, перманентно находящаяся в процессе трансформации, нуждается в серьезной перезагрузке для апгрейда кадрового потенциала, повышения эффективности своей деятельности и улучшения обратной связи с населением. Повышение уровня доверия населения к институтам государственного управления и укрепление имиджа госслужащих сегодня является первостепенной задачей. Академия государственного управления в рамках переподготовки и повышения квалификации государственных служащих на системной основе внедряет в учебный процесс современные методики, ориентированные на практическое применение, но все полученные слушателями компетенции становятся неактуальными на местах из-за бюрократических проявлений», - отметил Серикжан Байбосынов.

По его словам, социальная ответственность государственных служащих должна стать регулятором отношений с конкретной личностью и обществом. Осознание своих действий, их последствий и общественная значимость деятельности должны стать путеводной звездой в траектории развития государственной службы.