Церемонию награждения местных блогеров пресекла мобильная группа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау мобильная группа пресекла церемонию награждения местных блогеров «Блогер года» в одном из ресторанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около сотни посетителей удалось выявить в ресторане «Султан холл» благодаря социальным сетям. В заведении незаконно проводилась церемония награждения «Блогер года», о которой сами участники и рассказывали в социальных сетях, транслируя происходящее в прямых эфирах.

В самый разгар мероприятия ресторан посетила мобильная группа, после чего церемонию пришлось приостановить, а участников выпроводить на улицу вместе с наградами и дипломами. С владельцем ресторана «Султан холл» была проведена разъяснительная беседа. По факту нарушения карантинных ограничений материалы направлены в департамент ККБТУ. Имя организатора устанавливается и в отношении него будут приняты соответствующие меры», - рассказал член мобильной группы за соблюдением карантинных мер Сабит Сулейменов.