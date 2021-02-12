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    01:00, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Церемонию награждения местных блогеров пресекла мобильная группа в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау мобильная группа пресекла церемонию награждения местных блогеров «Блогер года» в одном из ресторанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около сотни посетителей удалось выявить в ресторане «Султан холл» благодаря социальным сетям. В заведении незаконно проводилась церемония награждения «Блогер года», о которой сами участники и рассказывали в социальных сетях, транслируя происходящее в прямых эфирах.

    В самый разгар мероприятия ресторан посетила мобильная группа, после чего церемонию пришлось приостановить, а участников выпроводить на улицу вместе с наградами и дипломами. С владельцем ресторана «Султан холл» была проведена разъяснительная беседа. По факту нарушения карантинных ограничений материалы направлены в департамент ККБТУ. Имя организатора устанавливается и в отношении него будут приняты соответствующие меры», - рассказал член мобильной группы за соблюдением карантинных мер Сабит Сулейменов.


    Теги:
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