Церемонию бракосочетания провели в монументе Байтерек в преддверии Дня семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в честь предстоящего Дня семьи, который в Казахстане отмечают каждое второе воскресенье сентября, провели торжественную церемонию бракосочетания для молодых пар города и бриллиантовых юбиляров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Свидетельства о браке молодоженам вручали в монументе «Байтерек» заместитель акима Есильского района Дарменияр Кыдырбекулы, секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана Карлыгаш Саркенова, председатель Альянса женских сил столицы Назгуль Макжан.

Среди новобрачных учителя одной из столичных школ Батырбек Акан и Мадина Кабденова.

«Мы работаем преподавателями в школе-гимназии №78. Там и познакомились. Встречались год, прежде чем решили создать семью. И очень рады, что свидетельство о браке нам вручили в такой торжественной обстановке. Неслучайно эта дата совпадает с Днем семьи. Мы думаем, что будем счастливой парой так же, как и наши родители. Мы считаем, что ценность семьи - это уважение двух людей», - сказали молодые супруги.

Отен Ахмет и Райхан Тилегенова – семейная чета, отметившая бриллиантовую свадьбу. В течение нескольких лет глава семьи занимал различные должности в сфере журналистики, а его супруга работала библиотекарем.

«Мы с супругом познакомились 31 декабря 1961 года на праздновании нового года в Алматы. Через год поженились. С тех пор мы вместе. В этом году нашей семье исполнится 60 лет. Я думаю, что секрет семейного счастья заключается во взаимопонимании и поддержке. Потому что дорога жизни не всегда бывает гладкой. За любовью должно следовать уважение. А также мы высоко ценим семейные ценности. У нас двое детей, 6 внуков и трое правнуков. Мы показали им пример семейной гармонии», – сказала жительница столицы Райхан Тилегенова.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех районах столицы.