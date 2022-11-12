Церемония закрытия работы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» прошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялась ХVIII церемония закрытия деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие молодые люди из самых отдаленных населенных пунктов области, студенты различных учебных заведений.

«В этом году на территориях 21 детского сада города жасылелевцы высадили более 1 тысячи саженцев деревьев, они наводили чистоту в населенных пунктах, по берегам рек. Всего в отрядах трудились свыше 1700 молодых людей», - сказала заместитель руководителя областного управления внутренней политики Злиха Таласбекова, поблагодарив членов молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» за проделанный труд.

Наиболее активные жасылелевцы были награждены в 10 различных номинациях. Номинация «Лучший штаб» присуждена молодежному центру Махамбетского района, молодежному центру Кызылкогинского района – «Лучший отряд», Атыраускому колледжу бизнеса и права – «Лучшее учебное заведение», молодежному центру Исатайского района – «Лучший работодатель».

Кроме того, в номинации «Жыл серпіні» лучшим стал молодежный центр Курмангазинского района, в номинации «Лучший проект» – молодежный центр Индерского района, «Лучший командир» – Айару Шугупан из села Исатай, «Лучший координатор» – Айзада Бисенова из села Жылыой, «Лучший солдат» – Альбина Карымсакова из города Атырау, в номинации «Лучший медиаспециалист» – Шынар-ай Галиева из села Макат.

«Поработав в отряде, я получила большой опыт, нашла друзей по интересам. И, конечно, внесла свой вклад в благоустройство города», – сказала участница молодежного трудового отряда «Жасыл ел», студентка второго курса университета им. Х. Досмухамедова Злиха Мерекекызы.