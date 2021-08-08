Церемония закрытия Олимпийских игр проходит без зрителей
ТОКИО. ВВС - КАЗИНФОРМ - В Токио в воскресенье проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Она идет без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Япония потушит олимпийский огонь, который был зажжен в Олимпии еще в марте прошлого года.
Олимпиада, проведенная без зрителей, не стала триумфом и стимулом для экономики, на который Япония рассчитывала поначалу. Вместо этого принимающая страна заработала счет на 15 млрд долларов (в два раза больше, чем ожидалось) и не получила приток туристов, чтобы его окупить.
Тем не менее организаторам, похоже, удалось предотвратить превращение Игр в источник распространения ковида в стране, что уже немалое достижение с учетом того, что в страну в разгар пандемии приехали около 50 тысяч человек.
В то время как «пузырь» - набор площадок и отелей, в которых могли перемещаться приехавшие участники Олимпиады - помог сдержать распространение ковида, в целом в Токио ситуация заметно ухудшилась. Пришедший в город штамм «Дельта» привел к всплеску числа инфицированных до пяти тысяч в день.
Общественное недовольство реакцией правительства на пандемию и низкие темпы вакцинации подорвали репутацию премьер-министра Ёсихиди Суги. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что подавляющее большинство японцев были против проведения Игр в пандемию.
Несколько десятков человек собрались у Национального стадиона, где проходит церемония закрытия. Некоторые несли плакаты с надписями «Олимпиада убивает бедных» и «Нам не нужны Олимпийские игры».
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